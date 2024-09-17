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Гвардиола: когда Гюндоган в форме, сложно найти футболиста, способного заменить его

Гвардиола: когда Гюндоган в форме, сложно найти футболиста, способного заменить его
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о влиянии полузащитника Илкая Гюндогана на комплектацию состава «горожан».

«После того как к нам вернулся Гюндо, усилилась позиция, на которой он выступает. Когда он в хорошей форме, сложно выбрать кого-то вместо него. Остальным приходится конкурировать.

Я хочу проводить ротацию, но игроки должны доказать, что готовы к ней, когда она будет совершена. Хочу, чтобы все они были вовлечены и оставались свежими. Однако футболисты должны быть готовы выходить на поле», — приводит слова Гвардиолы официальный аккаунт «Манчестер Сити» в соцсети Х (ранее Twitter).

Гюндоган вернулся в английский клуб минувшим летом из «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах АПЛ, в которых не отметился результативными действиями.

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