Полузащитник «Барселоны» Лопес получил новую травму бедра на тренировке

Восстанавливавшийся от травмы игрок «Барселоны» Фермин Лопес получил повреждение мышцы правого бедра на тренировке. Об этом сообщила пресс-служба сине-гранатовых в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Фермин приступил к частичным занятиям в общей группе после повреждения мышцы передней поверхности левого бедра, которое он получил в начале сентября в расположении молодёжной сборной Испании. Его полноценное возвращение должно было состояться на следующей неделе. Но теперь, как ожидается, Лопес будет восстанавливаться ещё три недели.

Ближайший матч каталонская «Барселона» проведёт с «Монако» в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт 19 сентября, начало встречи — в 22:00 мск.