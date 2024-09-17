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«Ювентус» — ПСВ: Йылдыз открыл счёт в матче на 21-й минуте

«Ювентус» — ПСВ: Йылдыз открыл счёт в матче на 21-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются итальянский «Ювентус» и нидерландский ПСВ. Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
1-й тайм
2 : 0
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Йылдыз – 21'     2:0 Маккенни – 27'    

На 21-й минуте атакующий полузащитник итальянской команды Кенан Йылдыз открыл счёт во встрече.

В следующем туре Лиги чемпионов итальянский клуб встретится с «РБ Лейпциг». Матч состоится 2 октября. ПСВ во 2-м туре общего этапа данного соревнования сыграет со «Спортингом». Встреча состоится 1 октября.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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