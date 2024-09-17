«Зенит» — «Рубин»: Мантуан открыл счёт в игре на 27-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте Густаво Мантуан открыл счёт в матче.

После трёх сыгранных туров «Зенит» набрал семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0).