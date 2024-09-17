Фанат, оскорблявший Винисиуса в соцсетях, может быть оштрафован на € 60 тыс. — COPE

Комиссия Высшего спортивного совета Испании (CSD) по борьбе с насилием предложила наказать штрафом в размере € 60 тыс. болельщика, неоднократно распространявшего в социальных сетях оскорбления расистского характера в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, помимо денежного штрафа, этому фанату также могут запретить доступ на спортивные соревнования сроком на два года.

Данная комиссия также согласилась передать дело в прокуратуру в том случае, если будут обнаружены основания для предъявления обвинений болельщику в разжигании ненависти на расовой почве.

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