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«Зенит» — «Рубин»: Чистяков удвоил преимущество петербургского клуба на 58-й минуте

«Зенит» — «Рубин»: Чистяков удвоил преимущество петербургского клуба на 58-й минуте
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В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт в игре 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 27'     2:0 Чистяков – 58'    

На 58-й минуте защитник Дмитрий Чистяков удвоил преимущество сине-бело-голубых.

После трёх сыгранных туров «Зенит» набрал семь очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0).

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