Экс-защитник московского «Динамо» Сазонов получил серьёзную травму на тренировке «Эмполи»

Защитник «Эмполи» Саба Сазонов, выступающий на правах аренды из «Торино», получил травму крестообразных связок на тренировке. Об этом сообщается на официальном сайте «Эмполи».

Отмечается, что медицинское обследование выявило у грузинского защитника дистракционное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Контракт Сазонова с «Эмполи» рассчитан до конца сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне футболист провёл один матч за новый клуб, однако результативными действиями не отметился. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.