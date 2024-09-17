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Экс-защитник московского «Динамо» Сазонов получил серьёзную травму на тренировке «Эмполи»

Экс-защитник московского «Динамо» Сазонов получил серьёзную травму на тренировке «Эмполи»
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Защитник «Эмполи» Саба Сазонов, выступающий на правах аренды из «Торино», получил травму крестообразных связок на тренировке. Об этом сообщается на официальном сайте «Эмполи».

Отмечается, что медицинское обследование выявило у грузинского защитника дистракционное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Контракт Сазонова с «Эмполи» рассчитан до конца сезона-2024/2025. В нынешнем сезоне футболист провёл один матч за новый клуб, однако результативными действиями не отметился. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.

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