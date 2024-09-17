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Представитель Дзюбы объяснил, почему футболист играет в «Акроне» не под 22-м номером

Представитель Дзюбы объяснил, почему футболист играет в «Акроне» не под 22-м номером
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Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы, объяснил, почему футболист играет под 24-м номером, а не под привычным — 22-м.

— Дзюба выступает в «Акроне» под 24-м номером, потому что любимый для Артёма 22-й занял Никита Баранок.
— Артём уже по-доброму подколол парня, когда тот вернулся из молодёжной сборной Беларуси. Конечно, Дзюба хотел 22-й, но 24-й для Артёма тоже не чужой — он выступал под ним в Туле.

— Можно было договориться, чтобы Дзюбе достался 22-й?
— Насколько я понял, по регламенту РПЛ нельзя менять номера игрокам в течение одного сезона после заявки, — приводит слова Гольдмана Sport24.

За свою карьеру российский нападающий принял участие в 423 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 160 голами. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. Также 36-летний футболист делит первое место с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров сборной России. Контракт Дзюбы с «Акроном» рассчитан до конца нынешнего сезона.

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