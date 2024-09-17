19-летний Кенан Йылдыз стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов

Забив мяч в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с ПСВ, проходящей в эти минуты, атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз стал самым молодым автором гола «старой синьоры» в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports. Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «старой синьоры».

Турецкий футболист забил гол в возрасте 19 лет и 136 дней, превзойдя достижение бывшего нападающего «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, который в 1995 году отметился забитым мячом в возрасте 20 лет и 308 дней.

Сколько стоят молодые футболисты: