19-летний Кенан Йылдыз стал самым молодым автором гола «Ювентуса» в Лиге чемпионов
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Забив мяч в игре 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025 с ПСВ, проходящей в эти минуты, атакующий полузащитник «Ювентуса» Кенан Йылдыз стал самым молодым автором гола «старой синьоры» в истории Лиги чемпионов. Об этом сообщает Opta Sports. Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «старой синьоры».
Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Йылдыз – 21' 2:0 Маккенни – 27' 3:0 Гонсалес – 52' 3:1 Сайбари – 90+3'
Турецкий футболист забил гол в возрасте 19 лет и 136 дней, превзойдя достижение бывшего нападающего «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро, который в 1995 году отметился забитым мячом в возрасте 20 лет и 308 дней.
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