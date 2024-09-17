«Реал» — «Штутгарт»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды назвали стартовые составы.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Карвахаль, Рюдигер, Менди, Родриго, Вальверде, Тчуамени, Беллингем, Мбаппе, Винисиус.

«Штутгарт»: Нюбель, Вагноман, Руо, Хабот, Миттельштедт, Левелинг, Штиллер, Каразор, Мийо, Ундав, Фюрих.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.