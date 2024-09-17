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Соболев оформил голевую передачу в первом домашнем матче за «Зенит»

Соболев оформил голевую передачу в первом домашнем матче за «Зенит»
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Нападающий Александр Соболев совершил дебютное результативное действие в составе «Зенита». В эти минуты проходит матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Зенит» встречается с казанским «Рубином». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 27'     2:0 Чистяков – 58'    

На 27-й минуте после голевой передачи Соболева, который впервые играет за сине-бело-голубых в родных стенах, забил Густаво Мантуан.

Напомним, в минувшее трансферное окно Соболев перешёл в «Зенит» из «Спартака».

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