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Хави обижен на «Барселону» из-за заявлений о качестве физподготовки команды при нём — AS

Хави обижен на «Барселону» из-за заявлений о качестве физподготовки команды при нём — AS
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави считает, что на текущий момент каталонский клуб ведёт кампанию, направленную на дискредитацию его работы в стане сине-гранатовых и на превозношение деятельности немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика, возглавляющего испанский гранд сейчас. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в частности, Хави задели слова полузащитника «Барселоны» Педри, ранее заявившего, что при Флике футболисты стали больше работать над их физической подготовкой и теперь способны не снижать игровой темп даже в концовках матчей.

Подчёркивается, что Хави оказался крайне удивлён словами Педри, которого он активно поддерживал в период совместной работы.

Испанский специалист занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2021 по 2024 год.

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