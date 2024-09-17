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Результаты матчей Кубка России 17 сентября

Результаты матчей Кубка России 17 сентября
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Сегодня, 17 сентября, состоялся один матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России 17 сентября:

«Зенит» — «Рубин» — 2:0.

В новом сезоне Кубка России приняли участие 107 клубов: 16 представляют Российскую Премьер-Лигу, 18 клубов из Мелбет Первой лиги, 18 команд дивизиона «А» Леон-Второй лиги, 42 команды дивизиона «Б» Второй лиги и 13 любительских клубов. Часть команд из любительских лиг и Второй лиги уже покинули турнир по сетке Пути регионов.

Действующим обладателем трофея является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший в Суперфинале турнира «Балтику» (2:1).

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