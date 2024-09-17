«Бавария» — «Динамо» Загреб: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Киммих, Дэвис, Геррейру, Павлович, Мусиала, Гнабри, Олисе, Кейн.

«Динамо» Загреб: Невистич, Огивара, Петкович, Батурина, Нвамбебен, Пьер-Габриэль, Пьяца, Ристовски, Мишич, Теофиль-Катерин, Рог.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: