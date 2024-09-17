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Бавария — Динамо Загреб: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Бавария» — «Динамо» Загреб: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Динамо З
Загреб, Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Юпамекано, Ким Мин Джэ, Киммих, Дэвис, Геррейру, Павлович, Мусиала, Гнабри, Олисе, Кейн.

«Динамо» Загреб: Невистич, Огивара, Петкович, Батурина, Нвамбебен, Пьер-Габриэль, Пьяца, Ристовски, Мишич, Теофиль-Катерин, Рог.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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