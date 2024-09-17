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Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Милан – Ливерпуль: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025

«Милан» — «Ливерпуль»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Павлович, Томори, Эрнандес, Фофана, Лофтус-Чик, Пулишич, Рейндерс, Леау, Мората.

«Ливерпуль»: Алисон, Трент Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Цимикас, Гравенберх, Аллистер, Салах, Собослаи, Гакпо, Диогу Жота.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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