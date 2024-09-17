«Ювентус» — ПСВ: Гонсалес довёл счёт до разгромного

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются итальянский «Ювентус» и нидерландский ПСВ. Команды играют на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). На момент выхода новости счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 21-й минуте атакующий полузащитник итальянской команды Кенан Йылдыз открыл счёт во встрече. На 27-й минуте полузащитник Уэстон Маккенни укрепил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий «Ювентуса» Николас Гонсалес довёл счёт до разгромного.

В следующем туре Лиги чемпионов итальянский клуб встретится с «РБ Лейпциг». Матч состоится 2 октября. ПСВ во 2-м туре общего этапа данного соревнования сыграет со «Спортингом». Встреча состоится 1 октября.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: