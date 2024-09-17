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Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева в его дебютном домашнем матче за клуб

Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева в его дебютном домашнем матче за клуб
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Фанаты санкт-петербургского «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка петербургского клуба Александра Соболева в его дебютном домашнем матче за клуб. В эти минуты «Зенит» встречается с казанским «Рубином» в матче 4-го тура Фонбет Кубка России. После перерыва «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 27'     2:0 Чистяков – 58'    

Александр Соболев вышел в стартовом составе сине-бело-голубых. На 27-й минуте нападающий записал на свой счёт дебютную голевую передачу за клуб — с его ассиста счёт открыл Густаво Мантуан.

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака».

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