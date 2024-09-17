Фанаты «Зенита» оскорбляли Соболева в его дебютном домашнем матче за клуб

Фанаты санкт-петербургского «Зенита» скандировали оскорбления в адрес новичка петербургского клуба Александра Соболева в его дебютном домашнем матче за клуб. В эти минуты «Зенит» встречается с казанским «Рубином» в матче 4-го тура Фонбет Кубка России. После перерыва «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Александр Соболев вышел в стартовом составе сине-бело-голубых. На 27-й минуте нападающий записал на свой счёт дебютную голевую передачу за клуб — с его ассиста счёт открыл Густаво Мантуан.

Напомним, Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака».