Как завершится матч «Милана» и «Ливерпуля» в 1-м туре ЛЧ?

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как завершится матч «Милана» и «Ливерпуля» в 1-м туре ЛЧ?

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа, вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.