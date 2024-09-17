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Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Как завершится матч «Милана» и «Ливерпуля» в 1-м туре ЛЧ?

Как завершится матч «Милана» и «Ливерпуля» в 1-м туре ЛЧ?
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Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Начало матча — в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как завершится матч «Милана» и «Ливерпуля» в 1-м туре ЛЧ?

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа, вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

Календарь Лиги чемпионов
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