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Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли может возглавить «Аль-Наср» — Маттео Моретто

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли может возглавить «Аль-Наср» — Маттео Моретто
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Экс главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ведёт переговоры с саудовским «Аль-Насром» о назначении на аналогичную должность. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее была информация о том, что после срыва сделки с «Аль-Иттихадом» 58-летний итальянский специалист является главным претендентом на пост тренера «Аль-Насра». Также, прежде чем приступить к работе в саудовской Про-Лиге, Пиоли придётся договориться с «Миланом» о расторжении контракта, который всё ещё действителен. Напомним, сегодня, 17 сентября, «Аль-Наср» объявил об увольнении главного тренера Луиша Каштру.

После 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» занимает седьмое место в турнирной таблице с пятью очками. В следующем туре «Аль-Наср» проведёт встречу с «Аль-Иттифаком». Игра пройдёт 20 сентября, начало матча — в 21:00 мск.

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