«Зенит» в матче Кубка России обыграл «Рубин» и обеспечил себе выход из группы

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу сине-бело-голубых.

На 27-й минуте вингер Густаво Мантуан с передачи форварда Александра Соболева открыл счёт в игре. На 58-й минуте защитник Дмитрий Чистяков удвоил преимущество хозяев.

«Зенит» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе выход из группы. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0), которые сыграли по три матча.