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Тренер «Жироны»: «ПСЖ» удалось решить проблему с уходом Мбаппе из клуба

Тренер «Жироны»: «ПСЖ» удалось решить проблему с уходом Мбаппе из клуба
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Главный тренер «Жироны» Мичел Мигель ответил на вопрос об уходе нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в преддверии очного матча с парижским клубом в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, который состоится завтра, 18 сентября.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
18 сентября 2024, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Жирона
Жирона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Потеря Килиана [Мбаппе] — это плохо для любого тренера. В «ПСЖ» искали решение, как его заменить, и у них всё получилось», — приводит слова Мигеля El Chiringuito.

Матч «ПСЖ» — «Жирона» пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Его стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Мбаппе покинул французский гранд минувшим летом в статусе свободного агента.

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