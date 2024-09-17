«Реал» — «Штутгарт»: после первого тайма счёт в матче Лиги чемпионов не открыт

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Игра проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме команды не смогли распечатать ворота друга друга.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов нет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.