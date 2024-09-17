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«Реал» — «Штутгарт»: Мбаппе забил дебютный мяч за мадридцев в ЛЧ, открыв счёт в матче

«Реал» — «Штутгарт»: Мбаппе забил дебютный мяч за мадридцев в ЛЧ, открыв счёт в матче
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В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Игра проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу мадридцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
1 : 0
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Мбаппе – 46'    

На 46-й минуте нападающий Килиан Мбаппе открыл счёт в матче. Для него этот гол стал дебютном в составе мадридцев в ЛЧ.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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