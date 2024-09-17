Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ювентус — ПСВ, результат матча 17 сентября 2024, счет 3:1, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Ювентус» дома уверенно обыграл ПСВ в матче 1-го тура Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались итальянский «Ювентус» и нидерландский ПСВ. Команды играли на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Матч закончился победой хозяев со счётом 3:1. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
3 : 1
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
1:0 Йылдыз – 21'     2:0 Маккенни – 27'     3:0 Гонсалес – 52'     3:1 Сайбари – 90+3'    

На 21-й минуте атакующий полузащитник итальянской команды Кенан Йылдыз открыл счёт во встрече. На 27-й минуте полузащитник Уэстон Маккенни укрепил преимущество хозяев. На 52-й минуте нападающий «Ювентуса» Николас Гонсалес довёл счёт до разгромного. Однако на 90+3-й минуте полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари отыграл один мяч.

В следующем туре Лиги чемпионов итальянский клуб встретится с «РБ Лейпциг». Матч состоится 2 октября. ПСВ во 2-м туре общего этапа данного соревнования сыграет со «Спортингом». Встреча состоится 1 октября.

Материалы по теме
Первый гол новой ЛЧ — красотища! Талант «Юве» забил в дальний в стиле Дель Пьеро. Видео
Видео
Первый гол новой ЛЧ — красотища! Талант «Юве» забил в дальний в стиле Дель Пьеро. Видео
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android