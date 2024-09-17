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Канчельскис: Соболев уже не уедет в Европу, «Зенит» — удобный клуб

Канчельскис: Соболев уже не уедет в Европу, «Зенит» — удобный клуб
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис предположил, сможет ли форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев перейти в клуб из Европы.

«Не знаю, сможет ли Соболев уехать в Европу. Если он сейчас не покинул РПЛ, значит, он уже точно не уедет. «Зенит» — удобный клуб для российских футболистов, раз туда все идут и продолжают идти. Большинство игроков не выбирают «Динамо», «Спартак», ЦСКА. Да, можно выиграть трофеи в «Зените», но самое главное — это деньги, которые платят игрокам в клубе», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, 30 августа санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. После 8-го тура «Зенит» является лидером чемпионата России (20 очков).

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