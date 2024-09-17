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Янг Бойз — Астон Вилла, результат матча 17 сентября 2024, счёт 0:3, Лига чемпионов УЕФА 2024-2025

«Астон Вилла» разгромила «Янг Бойз» в матче 1-го тура Лиги чемпионов
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Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:0.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 19:45 МСК
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Окончен
0 : 3
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
0:1 Тилеманс – 27'     0:2 Рэмси – 38'     0:3 Онана – 86'    

На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс, пробив в нижний угол ворот. Затем увеличил преимущество английского клуба на 38-й минуте Джейкоб Рэмси. Окончательный счёт в игре на 86-й минуте установил хавбек Амаду Онана — 3:0.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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