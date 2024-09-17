«Астон Вилла» разгромила «Янг Бойз» в матче 1-го тура Лиги чемпионов

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались швейцарский «Янг Бойз» и английская «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Ванкдорф» в Берне (Швейцария). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым (Болгария). «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:0.

На 27-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Астон Виллы» Юри Тилеманс, пробив в нижний угол ворот. Затем увеличил преимущество английского клуба на 38-й минуте Джейкоб Рэмси. Окончательный счёт в игре на 86-й минуте установил хавбек Амаду Онана — 3:0.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.