Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович: моя роль в «Милане»? Я командую, а остальные слушают

Ибрагимович: моя роль в «Милане»? Я командую, а остальные слушают
Комментарии

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос, какие функции он выполняет в итальянском клубе.

«Моя роль в клубе? Это просто: я командую, а остальные слушают. Почему я иногда отсутствую в клубе? Могу сказать только то, что, когда лев уходит, кошки расслабляются, но, когда лев возвращается, они разбегаются», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Материалы по теме
Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли может возглавить «Аль-Наср» — Маттео Моретто

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android