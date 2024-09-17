Ибрагимович: моя роль в «Милане»? Я командую, а остальные слушают

Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос, какие функции он выполняет в итальянском клубе.

«Моя роль в клубе? Это просто: я командую, а остальные слушают. Почему я иногда отсутствую в клубе? Могу сказать только то, что, когда лев уходит, кошки расслабляются, но, когда лев возвращается, они разбегаются», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: