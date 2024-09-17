«Мальорка» с минимальным счётом обыграла «Реал Сосьедад» в матче 7-го тура Примеры

Завершился матч 7-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Мальорка» и «Реал Сосьедад». Игра прошла на стадионе «Мальорка Сон Моих» в Пальма-де-Мальорке (Испания). В качестве главного арбитра выступил Адриан Кордеро Вега. «Мальорка» победила со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 36-й минуте забил с 11-метрового нападающий «Мальорки» Абдон Пратс.

«Мальорка» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала восемь очков за семь матчей. «Реал Сосьедад» находится на 16-й строчке, заработав четыре очка за аналогичное количество игр. В следующем туре «Мальорка» встретится с «Бетисом» (23 сентября), а «Реал Сосьедад» — с «Вальядолидом» (21 сентября).