«Милан» — «Ливерпуль»: Пулишич открыл счёт на третьей минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и «Ливерпуль». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра выступает Эспен Эскос (Норвегия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.