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«Реал» — «Штутгарт»: немецкий клуб сравнял счёт в середине второго тайма

«Реал» — «Штутгарт»: немецкий клуб сравнял счёт в середине второго тайма
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В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются испанский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Игра проводится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 1
Штутгарт
Штутгарт, Германия
1:0 Мбаппе – 46'     1:1 Ундав – 68'     2:1 Рюдигер – 83'     3:1 Эндрик – 90+5'    

Гости усилиями Дениза Ундава на 68-й минуте сравняли счёт в игре.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

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