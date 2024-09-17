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Ибрагимович ушёл от ответа на вопрос об интересе «Милана» к Осимхену минувшим летом

Ибрагимович ушёл от ответа на вопрос об интересе «Милана» к Осимхену минувшим летом
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Советник президента «Милана» Златан Ибрагимович оценил летнее трансферное окна для «россонери».

«Летний рынок прошёл так, как мы и хотели. Мы приобрели тех футболистов, которых нам не хватало. Нам требовалось усиление атаки, и мы подписали Абрахама.

Попытка приобрести Осимхена? Ничего не скажу об этом», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После четырёх туров итальянской Серии «Милан» набрал пять очков и на текущий момент занимает 10-е место. В следующем туре Серии А «россонери» встретятся с «Интером». Игра состоится 22 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 мск.

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