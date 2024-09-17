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«Бавария» — «Динамо» Загреб: Кейн забил гол, реализовав 11-метровый удар

«Бавария» — «Динамо» Загреб: Кейн забил гол, реализовав 11-метровый удар
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В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
2-й тайм
5 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
1:0 Кейн – 20'     2:0 Геррейру – 34'     3:0 Олисе – 38'     3:1 Петкович – 49'     3:2 Огивара – 51'     4:2 Кейн – 58'     5:2 Олисе – 61'    

На 20-й минуте счёт во встрече открыл нападающий немецкого клуба Гарри Кейн, реализовав 11-метровый удар.

В следующем туре мюнхенский клуб встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 2 октября. Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» сыграет с «Монако». Матч также пройдёт 2 октября.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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