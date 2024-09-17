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Милан — Ливерпуль. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Милан» — «Ливерпуль»: Конате сравнял счёт на 23-й минуте

«Милан» — «Ливерпуль»: Конате сравнял счёт на 23-й минуте
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В эти минуты проходит матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются «Милан» и «Ливерпуль». Игра идёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). В качестве главного арбитра выступает Эспен Эскос (Норвегия). Стартовый свисток судьи прозвучал в 22:00 мск. На момент написания новости счёт в матче 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую-онлайн трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
17 сентября 2024, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
2-й тайм
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Пулишич – 3'     1:1 Конате – 23'     1:2 ван Дейк – 41'    

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич. Затем на 23-й минуте счёт в игре сравнял защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате.

С этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица общего этапа Лиги чемпионов
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