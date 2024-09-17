Кейн догнал Руни по наибольшему количеству голов в ЛЧ, забитых английскими футболистами

Мяч, забитый нападающим «Баварии» Гарри Кейном в ворота загребского «Динамо» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов, проходящем в эти минуты, стал 30-м для 31-летнего футболиста в этом турнире. Таким образом, Кейн догнал бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по наибольшему количеству голов, забитых английскими футболистами в главном европейском клубном соревновании. «Бавария» выигрывает со счётом 1:0.

Матч «Бавария» — «Динамо» Загреб проходит на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра из Испании.

В следующем туре мюнхенский клуб встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 2 октября. Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» сыграет с «Монако». Матч также пройдёт 2 октября.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: