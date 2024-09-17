Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что замена нападающего Александра Соболева в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0) планировалась изначально.

— В перерыве было сделано три замены. Они были запланированы?

— Нет, решали по ходу игры. Андрей Мостовой и Ильзат Ахметов продемонстрировали несколько хороших действий, но им всё равно не хватает игрового тонуса. Что касается Александра Соболева, то изначально планировали его замену. В последнем матче он провёл достаточно много времени на поле. Также нужно было дать время Лусиано, так как он только начинает с нами работать, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев в минувшей игре вышел в стартовом составе. На 27-й минуте он оформил голевую передачу на Густаво Мантуана. Во время перерыва Соболев был заменён.