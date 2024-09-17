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Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча с «Рубином»

Семак объяснил замену Соболева в перерыве матча с «Рубином»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что замена нападающего Александра Соболева в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0) планировалась изначально.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

— В перерыве было сделано три замены. Они были запланированы?
— Нет, решали по ходу игры. Андрей Мостовой и Ильзат Ахметов продемонстрировали несколько хороших действий, но им всё равно не хватает игрового тонуса. Что касается Александра Соболева, то изначально планировали его замену. В последнем матче он провёл достаточно много времени на поле. Также нужно было дать время Лусиано, так как он только начинает с нами работать, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Александр Соболев в минувшей игре вышел в стартовом составе. На 27-й минуте он оформил голевую передачу на Густаво Мантуана. Во время перерыва Соболев был заменён.

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