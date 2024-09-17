Соболев: для меня главное — победа команды. Пусть Латышонок забьёт, мы не против

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о матче 4-го тура Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0). Нападающий сине-бело-голубых отметился голевой передачей.

— Я счастлив, что уже во второй игре за «Зенит» и на домашнем стадионе удалось сделать голевую передачу. Но, конечно, хочется забить поскорее. Но самое главное — победа.

Для меня самое главное не гол и не пас, а чтобы команда набрала три очка. Пусть забьёт Латышонок, мы против не будем.

— Вы были вдохновлены Дзюбой, который не забил, а отдал?

— Я не видел, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.