Соболев: для меня главное — победа команды. Пусть Латышонок забьёт, мы не против
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о матче 4-го тура Фонбет Кубка России с казанским «Рубином» (2:0). Нападающий сине-бело-голубых отметился голевой передачей.
Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26' 2:0 Чистяков – 58'
— Я счастлив, что уже во второй игре за «Зенит» и на домашнем стадионе удалось сделать голевую передачу. Но, конечно, хочется забить поскорее. Но самое главное — победа.
Для меня самое главное не гол и не пас, а чтобы команда набрала три очка. Пусть забьёт Латышонок, мы против не будем.
— Вы были вдохновлены Дзюбой, который не забил, а отдал?
— Я не видел, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
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