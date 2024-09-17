«Бавария» — «Динамо» Загреб: Рафаэл Геррейру укрепил преимущество хозяев

В эти минуты идёт матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются мюнхенская «Бавария» и загребское «Динамо». Команды играют на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене (Германия). В качестве главного арбитра встречи выступает Хуан Мартинес Мунуэра из Испании. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 34-й минуте защитник Рафаэл Геррейру укрепил преимущество хозяев.

На 20-й минуте счёт во встрече открыл нападающий немецкого клуба Гарри Кейн, реализовав 11-метровый удар.

В следующем туре мюнхенский клуб встретится с «Астон Виллой». Игра состоится 2 октября. Во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов загребское «Динамо» сыграет с «Монако». Матч также пройдёт 2 октября.

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Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: