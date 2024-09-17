Соболев: больше месяца тренировался индивидуально, я потерял игровой тонус

Новичок «Зенита» Александр Соболев высказался о своём игровом тонусе.

«Где-то месяц и 10 дней я тренировался индивидуально, с тренером по физподготовке. Конечно, это не заменит тренировки с командой и игры. Я потерял игровой тонус, нужно тренироваться и играть, тогда всё будет отлично. Думаю, нужно ещё совсем чуть-чуть. Моя функциональная готовность уже лучше по сравнению с матчем с ЦСКА», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.