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Соболев: больше месяца тренировался индивидуально, я потерял игровой тонус

Соболев: больше месяца тренировался индивидуально, я потерял игровой тонус
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Новичок «Зенита» Александр Соболев высказался о своём игровом тонусе.

«Где-то месяц и 10 дней я тренировался индивидуально, с тренером по физподготовке. Конечно, это не заменит тренировки с командой и игры. Я потерял игровой тонус, нужно тренироваться и играть, тогда всё будет отлично. Думаю, нужно ещё совсем чуть-чуть. Моя функциональная готовность уже лучше по сравнению с матчем с ЦСКА», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

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