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Соболев: в матче с «Рубином» трибуны поддерживали великолепно, больше я ничего не слышал

Соболев: в матче с «Рубином» трибуны поддерживали великолепно, больше я ничего не слышал
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о поддержке болельщиков в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Нападающий сине-бело-голубых отметился голевой передачей.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

— Влияло ли на вашу игру то, что неслось с трибун в ваш адрес?
— Трибуны сегодня великолепно поддерживали команду, им можно сказать только спасибо. Больше я ничего не слышал, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 30 августа санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. Нападающий перешёл из московского «Спартака».

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