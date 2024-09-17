Соболев: в матче с «Рубином» трибуны поддерживали великолепно, больше я ничего не слышал

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о поддержке болельщиков в матче 4-го тура Фонбет Кубка России с казанским «Рубином». «Зенит» одержал победу со счётом 2:0. Нападающий сине-бело-голубых отметился голевой передачей.

— Влияло ли на вашу игру то, что неслось с трибун в ваш адрес?

— Трибуны сегодня великолепно поддерживали команду, им можно сказать только спасибо. Больше я ничего не слышал, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 30 августа санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. Нападающий перешёл из московского «Спартака».