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Александр Соболев: второе имя «Зенита» — чемпион

Александр Соболев: второе имя «Зенита» — чемпион
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Новичок «Зенита» Александр Соболев высказался о переходе в стан сине-бело-голубых.

«Я пришёл в клуб, который шесть раз подряд завоевал чемпионство. Мотивация всегда запредельная. У этого клуба второе имя — чемпион. Я всё понимаю», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

Напомним, по итогам минувшего сезона сине-бело-голубые стали обладателями золотых медалей Российской Премьер-Лиги. Кроме того, петербургская команда выиграла все возможные трофеи.

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