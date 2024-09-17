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Дмитрий Чистяков: соскучился по голам, мяч «Рубину» — мой второй за «Зенит»

Дмитрий Чистяков: соскучился по голам, мяч «Рубину» — мой второй за «Зенит»
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Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после того, как он забил гол в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с казанским «Рубином», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Игрок обороны отметился голом на 58-й минуте.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Соскучился по голам. Мой второй мяч за «Зенит», приятно. Вдвойне приятно, что сыграл в старте, ещё и «на ноль». От поддержки болельщиков нет слов, в 100-й раз говорю им слова благодарности. Они меня сегодня поддержали», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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