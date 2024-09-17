Дмитрий Чистяков: соскучился по голам, мяч «Рубину» — мой второй за «Зенит»
Поделиться
Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился эмоциями после того, как он забил гол в матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с казанским «Рубином», в котором сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Игрок обороны отметился голом на 58-й минуте.
Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26' 2:0 Чистяков – 58'
«Соскучился по голам. Мой второй мяч за «Зенит», приятно. Вдвойне приятно, что сыграл в старте, ещё и «на ноль». От поддержки болельщиков нет слов, в 100-й раз говорю им слова благодарности. Они меня сегодня поддержали», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Материалы по теме
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
- 17 сентября 2024
-
23:27
-
23:27
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:21
-
23:18
-
23:17
-
23:10
-
23:08
-
23:07
-
23:02
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:46
-
22:45
-
22:43
-
22:43
-
22:39
-
22:36
-
22:36
-
22:36
-
22:35
-
22:30
-
22:26
-
22:22
-
22:20
-
22:17
-
22:16
-
22:08
-
22:01