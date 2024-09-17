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Соболев не стал отвечать на вопрос, зарабатывает ли в «Зените» меньше, чем в «Спартаке»

Соболев не стал отвечать на вопрос, зарабатывает ли в «Зените» меньше, чем в «Спартаке»
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев не ответил на вопрос, зарабатывает ли он сейчас меньше, чем в московском «Спартаке».

— Правда, что для перехода в «Зенит» вы согласились получать меньше, чем в «Спартаке»?
— Не буду отвечать на этот вопрос (смеётся), — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, 30 августа санкт-петербургский «Зенит» объявил о подписании контракта с Соболевым. После 8-го тура «Зенит» является лидером чемпионата России (20 очков). В следующем туре «Зенит» встретится с воронежским «Факелом». Игра пройдёт 21 сентября, начало встречи — в 16:30 мск.

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