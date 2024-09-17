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Игрок «Зенита» Чистяков отреагировал на возможный матч сборной России с Уругваем

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков отреагировал на новость о том, что сборная России может провести товарищеский матч с национальной командой Уругвая.

«Уругвай — солидная сборная, это определённый шаг вперёд. Даже без Суареса они будут в порядке», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о наличии переговоров со сборной Уругвая по поводу проведения товарищеского матча с национальной командой России.

Напомним, в конце февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.