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Игрок «Зенита» Чистяков: на следующей игре будет выступать Билан, нравится его творчество

Игрок «Зенита» Чистяков: на следующей игре будет выступать Билан, нравится его творчество
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Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, как он относится к творчеству российского певца Дмитрия Билана.

«На следующей игре будет выступать Билан, он мне нравится. У нас недавно было мероприятие, праздновали чемпионство, он там выступал. Я его тогда не дождался, наверное, в этот раз смогу. Мне нравится его творчество», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В нынешнем сезоне Чистяков принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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