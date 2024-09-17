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Игрок «Зенита» Мантуан прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России

Игрок «Зенита» Мантуан прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России
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Футболист петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о победе над «Рубином» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Хорошая игра с «Рубином», правда, начали чуть медленно. Потом набрали привычные для себя скорости, смогли забить и набрать три очка.

Думаю, мы на правильном пути. Новички пришлись ко двору, влились в командную игру. Это видно и по участию в атаках: Саша Соболев отдал голевую, Лусиано забивал в прошлых играх. Чем больше будет совместных тренировок и игр, тем лучше. Динамика хорошая», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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