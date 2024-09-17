Игрок «Зенита» Мантуан прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России

Футболист петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о победе над «Рубином» (2:0) в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Хорошая игра с «Рубином», правда, начали чуть медленно. Потом набрали привычные для себя скорости, смогли забить и набрать три очка.

Думаю, мы на правильном пути. Новички пришлись ко двору, влились в командную игру. Это видно и по участию в атаках: Саша Соболев отдал голевую, Лусиано забивал в прошлых играх. Чем больше будет совместных тренировок и игр, тем лучше. Динамика хорошая», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.