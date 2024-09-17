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Мантуан: пауза на сборные пошла на пользу «Зениту»

Мантуан: пауза на сборные пошла на пользу «Зениту»
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Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, как на команду повлиял сентябрьский перерыв на матчи сборных.

«Думаю, пауза на сборные пошла на пользу команде, потому что мы смогли отдохнуть и качественно потренироваться. Мы продуктивно провели этот небольшой перерыв», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне Мантуан принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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