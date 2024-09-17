Мантуан: пауза на сборные пошла на пользу «Зениту»

Нападающий «Зенита» Густаво Мантуан ответил на вопрос, как на команду повлиял сентябрьский перерыв на матчи сборных.

«Думаю, пауза на сборные пошла на пользу команде, потому что мы смогли отдохнуть и качественно потренироваться. Мы продуктивно провели этот небольшой перерыв», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В нынешнем сезоне Мантуан принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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