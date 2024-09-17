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Тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал победу над «Рубином» в Кубке России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Первые минут 15-16 очень тяжело входили в игру, как мне показалось. Не хватало нам и движения, и качества, и агрессии. Вторую половину первого тайма [смотрелись] чуть лучше, смогли забить хороший гол. Во втором тайме действовали хорошо на протяжении всех 45 минут и забили. Могли ещё отличиться — хорошая и качественная победа. Поздравляю ребят с хорошей и важной победой. Встречались лидеры нашей группы, от этой игры зависело, у кого будет определённый запас прочности перед оставшимися двумя турами», – приводит слова Семака пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Зенит» набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу группы D. Сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе выход из группы. «Рубин» имеет в своём активе шесть очков и находится на втором месте. Также в этой группе выступают тольяттинский «Акрон» (5) и воронежский «Факел» (0), которые сыграли по три матча.

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