Игрок «Зенита» Мантуан: без разницы, какое место занимает «Факел» — никакой недооценки

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о том, что не имеет значения, какое место в турнирной таблице занимает воронежский «Факел», не нужно недооценивать соперника. Матч 9-го тура «Зенит» — «Факел» пройдёт 21 сентября, начало встречи — в 16:30 мск.

«Совершенно без разницы, какое место занимает наш следующий соперник — «Факел». Они точно приложат все усилия, чтобы подняться выше, будут бороться. Никакой недооценки, мы должны с уважением отнестись к сопернику. От нас требуется бегать быстрее, бить чаще, забивать больше. Мы настроены забрать три очка», — передаёт слова Мантуана корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.