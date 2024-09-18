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Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении тренером «Урала»

Вадим Евсеев ответил на вопрос о возможном назначении тренером «Урала»
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Российский тренер и экс-защитник «Локомотива» Вадим Евсеев посетил матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались тульский «Арсенал» и екатеринбургский «Урал» (1:0). Отмечается, что Евсеев присутствовал в компании Игоря Смольникова, входящего в спортивный департамент екатеринбургского клуба.

«Интересно в разрезе «Урала»? А вы что на футболе делаете? (вопрос от Евсеева журналисту. — Прим. «Чемпионата») Футбол смотрите? Ну вот и я смотрю. Я на многих играх в Москве и Подмосковье бываю», — приводит слова Евсеева Metaratings.

На данный момент «Урал» возглавляет Евгений Аверьянов. Екатеринбуржцы занимают третье место в турнирной таблице Первой лиги с 18 очками. В следующем туре они сыграют с «КАМАЗом». Матч пройдёт 21 сентября, начало встречи — в 17:30 мск.

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