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Александр Соболев обратился к фанатам «Зенита» после победы над «Рубином»

Александр Соболев обратился к фанатам «Зенита» после победы над «Рубином»
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Новичок «Зенита» Александр Соболев поблагодарил фанатов сине-бело-голубых после матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
17 сентября 2024, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Мантуан – 26'     2:0 Чистяков – 58'    

«Всех с победой и спасибо за поддержку», – написал Соболев в телеграм-канале.

Александр Соболев в минувшей игре вышел в стартовом составе сине-бело-голубых. На 27-й минуте он оформил голевую передачу на Густаво Мантуана. Во время перерыва Соболев был заменён. Примечательно, что во время первого тайма фанаты петербургского клуба скандировали оскорбления в адрес Соболева.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.

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