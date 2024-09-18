Александр Соболев обратился к фанатам «Зенита» после победы над «Рубином»

Новичок «Зенита» Александр Соболев поблагодарил фанатов сине-бело-голубых после матча 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Рубином» (2:0).

«Всех с победой и спасибо за поддержку», – написал Соболев в телеграм-канале.

Александр Соболев в минувшей игре вышел в стартовом составе сине-бело-голубых. На 27-й минуте он оформил голевую передачу на Густаво Мантуана. Во время перерыва Соболев был заменён. Примечательно, что во время первого тайма фанаты петербургского клуба скандировали оскорбления в адрес Соболева.

Напомним, Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.